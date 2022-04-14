В Миассе открыли новый спортивный зал для юных дзюдоистов. Ремонт зала проводился с конца 2020 года. Ученики спортивной школы олимпийского резерва № 2 по дзюдо теперь занимаются в просторных залах, сообщает пресс-служба администрации МГО.

В церемонии открытия спортивного зала приняли участие Григорий Тонких, начальник управления по физической культуре и спорту Владимир Васильев, директор СШОР № 2 Александр Селиверстов.

«Радует, что задуманное получилось и спустя полтора года наши юные горожане могут заниматься спортом в новом современном помещении. Сейчас отделение секции дзюдо может принять более 200 детей. В этом году по областной субсидии был приобретен татами — специальное напольное покрытие, которое используется на тренировках и соревнованиях по дзюдо, — и закуплен необходимый инвентарь», — прокомментировал глава Миасского городского округа Григорий Тонких.
Сейчас дети занимаются в просторных залах, где им предоставлены все возможности для достижения высоких спортивных результатов. Также глава округа дал поручение организовать площадку для удобной парковки возле спортивной школы.

Напомним, что в конце 2020 года глава МГО Григорий Тонких принял решение о передаче помещения спортивной школе олимпийского резерва № 2 для секции дзюдо. Тогда для начала ремонтных работ был выделен миллион рублей из городского бюджета. На эти средства была отремонтирована крыша, произведена замена окон, сделан ремонт большого зала.

В минувшем году спортшколе выделено еще 2,5 миллиона, которые пошли на ремонт лестничных клеток, входных групп, помещений для тренажерного зала, раздевалок, тренерской, пожарной системы видеонаблюдения.