В Миассе открыли новый профессиональный памп-трек

Новое пространство появилось в центре города у стадиона «Труд»

«Миасс — очень спортивный город. У нас много секций, федераций и масштабных планов по популяризации здорового образа жизни. Ежегодно в Миассе строятся, ремонтируются и обновляются спортивные объекты. Но особое внимание мы уделяем развитию детского спорта. Строительство этого объекта стало возможным благодаря дополнительным средствам, выделенным Губернатором Челябинской области Алексеем Леонидовичем Текслером к 250-летию Миасса»,

— отметил глава Миасса Егор Ковальчук.