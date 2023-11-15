В Миассе прошло открытие современного памп-трека у стадиона «Труд». На новой площадке в центре города появились три трассы различной степени сложности. На нем будут тренироваться на велосипедах, роликах и самокатах. Об этом сообщил глава Миасского городского округа Егор Ковальчук.
Памп-трек — это специальная велосипедная трасса с чередованием ям, кочек и контруклонов. Комплекс из полос препятствий разной степени сложности позволяет отточить координацию действий и комплекс упражнений для любителей активного отдыха.
«Миасс — очень спортивный город. У нас много секций, федераций и масштабных планов по популяризации здорового образа жизни. Ежегодно в Миассе строятся, ремонтируются и обновляются спортивные объекты. Но особое внимание мы уделяем развитию детского спорта. Строительство этого объекта стало возможным благодаря дополнительным средствам, выделенным Губернатором Челябинской области Алексеем Леонидовичем Текслером к 250-летию Миасса», — отметил глава Миасса Егор Ковальчук.
Добавим, что в Миассе готовится к открытию и сквер 250-летия города. Новая комфортная территория для отдыха благоустраивается у ДК автомобилестроителей. Здесь появятся детские и спортивные площадки, аллеи и зеленая парковая мебель.
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