В Миассе открылась новая модульная лыжная база

Общая стоимость объекта составила около шести миллионов рублей

В поселке Дачный вблизи Миасса закончилось строительство новой модульной лыжной базы. Объект представляет собой здание с помещением для хранения и подготовки лыж, раздевалками, санузлами, буфетами и помещением для тренеров. Его стоимость, как рассказали «Первому областному» в министерстве спорта Челябинской области, составила около шести миллионов рублей, а на монтаж и подключение к коммунальным сетям ушло менее года. Площадь объекта составит около 400 квадратных метров.



«На базе планируется организовать прокат лыж, а пока жители со своими лыжами могут прийти в помещение лыжной базы, переодеться в тепле, покататься и в зоне для приёма пищи выпить горячего чая. В 2020 году благодаря Минспорту Челябинской области мы приобрели новый лыжный инвентарь и комбинезоны для ведущих спортсменов, в том числе и для начальной подготовки. Администрация округа создает отличные условия для наших спортсменов. Мы в свое время могли о таких только мечтать. Надеюсь, что эти условия смогут дополнительно привлечь людей для занятий массовым спортом»,— отметил директор спортивной школы олимпийского резерва № 4 Николай Фейсканов.

Новая база повысит доступность спортивной инфраструктуры для жителей округа, а также даст возможность подготовиться и выполнить нормативы комплекса ГТО. Отметим, ранее на необходимость увеличения числа спортобъектов обращал внимание глава Миасса Григорий Тонких.