В Миассе начали строительство памп-трека для велосипедистов

Новое пространство появится в центре города у стадиона «Труд»

В Миассе начались подготовительные работы по строительству современного памп-трека у стадиона «Труд». На новой площадке в центре города появятся три трассы различной степени сложности. Подрядчики обещают завершить все строительные работы к концу октября, сообщает пресс-служба администрации Миасского городского округа.

Строительство памп-трека идет за счет дополнительных средств, выделенных по распоряжению губернатора Алексея Текслера к 250-летию Миасса.

«На данный момент с северо-восточной стороны стадиона идут подготовительные работы — отсыпка площадки и установка дренажных колодцев. Трек будет состоять из трех частей: детской, учебной и соревновательной», — сообщают в пресс-службе администрации города Миасса.

Окончание всех строительных работ запланировано на конец октября. Добавим, что в Миассе готовится к открытию и сквер 250-летия города. Новая комфортная территория для отдыха благоустраивается у ДК автомобилестроителей. Здесь появятся детские и спортивные площадки, аллеи и зеленая парковая мебель.