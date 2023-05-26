С 6 по 10 июня на озере Тургояк пройдет ежегодная Всероссийская детская парусная регата в классах «Оптимист», «Кадет» и впервые в дисциплине «Ракета 270» — Кубок путешественника Федора Конюхова. В турнире примут участие более 100 спортсменов со всей страны, сообщает региональный Минспорт.
В дисциплине «Оптимист» за медали будут бороться спортсмены до 16 лет, а в «Кадете» — до 18 лет. Также в этом году впервые юные яхтсмены выступят на яхтах «Ракета 270», в этом классе выйдут около 30 лодок. Для спортсменов запланирована развлекательная и экскурсионная программа по достопримечательностям Южного Урала.
Кроме того, соревнования посетит один из организаторов и идейный вдохновитель мероприятия Федор Конюхов. Он торжественно откроет маяк «Альбатрос», расположенный на берегу озера Тургояк.
«Очень интересно наблюдать за ребятами, они все молодцы. Это замечательно, что дети хотят стать яхтсменами и упорно тренируются. Парусный спорт очень закаляет характер. Главный приз получает одна команда, но несмотря на это все — победители. Мне очень нравится Тургояк — настоящее место силы», — отмечает Федор Конюхов.
Напомним, что в прошлом году главный приз регаты — кубок путешественника Федора Конюхова — завоевала команда из Тольятти. Яхтсмены из Челябинской области, города Миасса, Варвара Хуторненко и Ярослава Попова заняли первое место в классе «Кадет».
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