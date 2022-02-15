В Международном олимпийском комитете не хватает мудрого царя Соломона

Эхо скандала в фигурном катании будет долго доноситься после Олимпиады

Российскую фигуристку Камилу Валиеву допустили к соревнованиям в одиночном женском катании на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Но не будут награждать победителей и призеров в этом виде программы, если наша спортсменка займет одно из первых трех мест. МОК принял странное и глупое решение. Разделяет его и наш собкор в Пекине Юрий Сейидов, который накануне посетил турнир по фигурному катанию среди танцевальных пар.

— Понедельник — день тяжелый даже на Олимпиаде. После бурного и радостного 13 февраля, когда сборная ROC завоевала четыре награды, в том числе золото в мужской лыжной эстафете, новый день, судя по расписанию, обещал быть спокойным. Тем более что не было медальных лыжных гонок, развеселого и непредсказуемого биатлона, хоккея. На «таможне» у входа в главный медиацентр встречало напоминание о прошедшем накануне снегопаде. Девушка-волонтер слепила из снега то ли дракона, то ли собаку, весело согласившись попозировать со скульптурой.

Главные новости касались фигурного катания. С утра впервые на Играх направился в Столичный дворец спорта. Он тоже является частью наследия летних игр 2008 года. Тогда арена была домом для волейболистов и волейболисток. Сейчас здесь соревнуются мастера фигурного катания и шорт-трека.

Признаюсь честно, не являюсь большим и даже средним поклонником фигурного катания. В детстве и юношестве, когда мы были не избалованы спортивными передачами на двух каналах ТВ, с удовольствием смотрел за советскими фигуристами, в первую очередь на Олимпиадах. И до сих пор в памяти крупная слеза по щеке Ирины Родниной, когда в 1980 году в Лейк-Плесиде она стала трехкратной олимпийской чемпионкой. С ней в 2008 году мне удалось побеседовать лично.

Но сейчас не быть в тренде фигурки — моветон. Особенно если касается одиночного женского катания. Я же попал на финал — произвольную программу, пожалуй, самого красивого и романтичного вида — танцев на льду. И тут же на лед вышла наша пара Диана Дэвис / Глеб Смолкин.

Постепенно, следя за выступлениями этой и последующих пар, втянулся в просмотр. Более того, смотрел восторженно-восхищенно завораживающее действо. Нет, как здесь судят, не понимаю от слова «совсем». Кажется, все танцуют на льду так изящно, поди разбери, кто лучше. Знал лидеров последнего времени — французскую пару Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон, которая должна была стать чемпионами еще в 2018 году. Однако тогда случилось невиданное. Прямо посреди программы платье Габриэлы расстегнулось, из-за чего у девушки оголилась грудь. А в фигурке для судей важны абсолютно все детали, в том числе требования к костюму. В итоге французы уступили меньше балла канадским соперникам из-за нечаянного стриптиза!

И еще деталь об этой паре. В мае 2020 года Гийом Сизерон признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Впрочем, мир так изменился, что это далеко не сенсация. Французы победили с мировым рекордом, а наша лучшая пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов заслуженно вторая. Габриэлу и Гийома обыграть было нереально.

А ближе к обеду произошло то, чего все, даже далекие от спорта люди, давно жаждали узнать. Вкратце напомню цепочку событий. После победы нашей сборной в командном турнире фигуристов вдруг отложили запланированную на вечер церемонию награждения. А вскоре стало известно про допинг, обнаруженной в пробе, сданной 15-летней одиночницей, уже звездой спорта Камилой Валиевой. Потом было временное отстранение девушки от Олимпиады и восстановление в правах со стороны российского антидопингового агентства РУСАДА. Апелляцию на восстановление подали МОК, ВАДА и ISU.

CAS (спортивный арбитражный суд) принял решение в пользу нашей фигуристки. Следом было решение МОК — медалистов командного турнира на Олимпиаде не награждать: «МОК, по согласованию с соответствующими спортсменами и национальными олимпийскими комитетами, организует достойную церемонию награждения, как только дело госпожи Валиевой будет завершено». Более того, если Камила займет одно из трех призовых мест (что вероятно на 99,99 процента), награждения тоже не будет. Вот такое неоднозначное решение, согласимся, трудноразрешимого вопроса. В МОК явно не хватает мудрого царя Соломона. В общем, похоже, все только начинается. А эхо этого скандала еще будет долго доноситься после Олимпиады.

Фото: Олимпийский комитет России (https://t.me/olympic_russia), коллаж ИА «Первое областное»