Вчера, 18 октября, произошла массовая драка с участием шести хоккеистов на первых секундах матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и омским «Авангардом». Экс-наставник «Трактора» Андрей Назаров пошутил, что была задача сплотить коллектив.
Хоккеисты начали драку сразу после стартового вбрасывания. В итоге пятиминутные удаления получили игроки «Авангарда» Никита Комаров, Павел Дедунов и Илья Каблуков, хоккеисты «Сочи» Богдан Якимов, Виктор Балдаев и Джей Си Лайпон. Последний получил дополнительно две минуты штрафа за грубость.
«Была задача сплотиться, а ничего не сплачивает лучше, чем коллективная драка. Ну или коллективная пьянка, но пить нам нельзя: сезон идет. Поэтому выбрали драку. Почему два игрока не подрались в начале матча из тех, кто был на льду? Так это защитники. Правила такие, что дерутся нападающие, а защитники на вес золота. Так что это было в плане, не переживайте, никого не отчислим», — прокомментировал главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров.
Напомним, что Андрей Назаров — воспитанник челябинской школы хоккея. Он был главным тренером «Трактора» с 2007 по 2010 год. 47-летний специалист в течение трех лет оставался безработным, но в сентябре этого года подписал контракт с ХК «Сочи».
«Я думал, что такие вещи закончились в 80-х и 90-х. Я не просил игроков драться, но сказал, что им стоит ждать всего. Может быть, Наззи (Назаров) решил поднять телерейтинги своей команды. Мои игроки не хотели драться», — рассказал Боб Хартли, главный тренер ХК «Авангард».
Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу команды из Омска. Они одержали пятую победу кряду и занимают пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Автор: Степан Тимощук
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