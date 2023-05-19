В Магнитогорске завершилось первенство Челябинской области по следж‑хоккею

За победу в соревнованиях боролись шесть детских команд

«Хочется отметить, что у нас в городе уже давно популярен хоккей, а теперь появилась возможность организовывать соревнования и для адаптивного хоккея. Я смотрю на наших юных спортсменов и вижу в них целеустремленность и активность. Эти дети дадут фору любому. Хочется пожелать всем участникам мероприятия проявить свои наилучшие качества»,

— рассказала Лилия Ярыгина.

В магнитогорской арене «Металлург» прошло открытое первенство Челябинской области по следж-хоккею, в котором приняли участие детские команды от 6 до 17 лет. Победителем соревнований стала пермская команда «Молния Прикамья», сообщает пресс-служба ХК «Металлург».Турнир по следж-хоккею впервые прошел в Челябинской области. На льду арены «Металлург» выявляли сильнейших шесть команд: «Огни Магнитки» (Магнитогорск), «Молния Прикамья» (Пермь), «Нефтяник-Следж» (Альметьевск), сборная Уральского федерального округа, «Уральские волки» и «Уралец» (Екатеринбург).Победителями первенства стали пермские хоккеисты «Молния Прикамья», серебряные медали завоевали «Уральские волки», а тройку призеров замкнул «Нефтяник-Следж». Соревнования посетили нападающий ХК «Металлург» Егор Коробкин, легенда «сталеваров» Борис Тортунов и заместитель главы города Магнитогорска Лилия Ярыгина.Добавим, что магнитогорский клуб «Металлург» поддерживает следж-хоккейную команду «Огни Магнитки». Ранее форвард Николай Голдобин пожертвовал миллион рублей детской команде. На эти деньги для юных хоккеистов были приобретены новые сани.