В Магнитогорске завершили ремонтные работы во дворце спорта «Динамо»

На спортивном объекте занимаются около 1000 ребят по 10 видам спорта

В Магнитогорске завершены работы по капитальному ремонту одного из старейших спортивных объектов города. Проинспектировал дворец спорта «Динамо» глава Магнитогорска Сергей Бердников, отметив, что в ближайших планах — сделать также ремонт зала для представителей восточных единоборств, сообщает пресс-служба администрации г. Магнитогорска.

Во дворце спорта «Динамо» занимаются гимнасты и боксеры, работает тренажерный зал, есть занятия по восточным единоборствам, волейболу, футболу и баскетболу. По словам директора МУ «СШОР „Динамо“» Андрея Сычева, общая численность занимающихся на спортобъекте — около 1000 детей, при этом ежедневно в стенах Дворца спорта тренируются около 300 спортсменов. Здесь проводятся соревнования различного уровня по боксу, художественной гимнастике, мини-футболу, волейболу.

Спортивный объект был построен в 1970 году, а передан на баланс муниципалитета в 2011 году. В течение 2020—2021 года во дворце спорта «Динамо» проводился ремонт фойе на первом этаже, раздевалок, тренажерного зала, большого универсального зала. В последнем заменили полы, оштукатурили и покрасили стены, восстановили балкон. Также был отремонтирован зал бокса, для него закупили оборудование. Для обеспечения доступной среды во дворце сделали туалет для маломобильных граждан. Также смонтировали систему автоматической пожарной сигнализации и установили систему оповещения о ЧС.

Сейчас МУ «СШОР „Динамо“» — это обновленные душевые и раздевалки, большой спортивный зал, тренажерный и зал бокса.

«Это не единственное здание спортивного направления, которое мы привели в отличное состояние. Сегодня у наших детей действительно великолепные условия для занятий спортом. С каждым годом мы все больше ребят вовлекаем в спорт, причем бесплатный. Дети — это наше будущее», — резюмировал Сергей Бердников.

В планах на следующий год — отремонтировать зал для восточных единоборств, а также административные помещения и оставшиеся лестничные клетки.