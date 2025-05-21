В Магнитогорске умер экс‑хоккеист «Металлурга» Кирилл Лебедев

Он скоропостижно скончался на 34‑м году жизни — внезапно остановилось сердце

Сегодня, 21 мая, на 34-м году ушел из жизни воспитанник магнитогорского хоккея Кирилл Лебедев. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца, об этом сообщает хоккейный журналист и эксперт Алексей Шевченко. В КХЛ игрок выступал за пять команд, в том числе «Металлург».

«Умер неожиданно. Отвез детей в садик, а в машине остановилось сердце», — написал в своем телеграм-канале хоккейный обозреватель Алексей Шевченко.

Эту информацию подтвердили и еще несколько хоккейных пабликов, а также в клубе болельщиков магнитогорского «Металлурга». Игрок завершил свою карьеру в 2022 году.

Кирилл Лебедев в общей сложности провел 99 матчей в чемпионатах КХЛ, в том числе 3 — за магнитогорский «Металлург» в сезоне-2010/2021. Также он защищал цвета других команд лиги — «Сибирь» (Новосибирск), ХК «Сочи», «Металлург» (Новокузнецк) и «Куньлунь РС» (Пекин). Однако большую часть карьеры провел в командах МХЛ и ВХЛ. Вместе с клубом «Стальные лисы» (Магнитогорск) он становился чемпионом МХЛ.