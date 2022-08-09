Сегодня, 9 августа, в Магнитогорске стартует предсезонный традиционный хоккейный турнир, посвященный памяти Ивана Ромазана. В этом году в нем примут участие четыре команды. Помимо хозяев это челябинский «Трактор», хабаровский «Амур» и «Автомобилист» из Екатеринбурга, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Нынешний турнир станет 31-м по счету. И это делает его одним из старейших хоккейных предсезонных турниров в стране. Впервые мемориал Ромазана состоялся в августе 1992 года. И сразу же стал международным: в Магнитку приехала студенческая сборная североамериканских штатов Висконсин и Миннесота, а также столичный «Спартак» и челябинский «Трактор».
Стоит отметить, что мемориал Ромазана никогда не прерывался. Он был проведен даже в условиях пандемии. В 2020 году турнир прошел без зрителей, но транслировался в прямом эфире в сети Интернет.
31-й мемориал Ромазана. Магнитогорск. 9—12 августа, 2022 г. Расписание игр
9 августа
15:00 — «Автомобилист» — «Амур»
19:00 — «Металлург» — «Трактор»
10 августа
15:00 — «Трактор» — «Автомобилист»
19:00 — «Металлург» — «Амур»
12 августа
15:00 — «Трактор» — «Амур»
19:00 — «Металлург» — «Автомобилист»
Вход на дневные матчи свободный. Цена билета на матчи с участием магнитогорского «Металлурга» — 300 рублей.
Хозяева турнира чаще других завоевывали главный трофей: «Металлург» 14 раз становился победителем домашнего турнира. Однако обращает на себя внимание тот факт, что в последний раз это произошло четыре года назад, в 2018 году. Последние два года лучшей командой на мемориале Ромазана была новосибирская «Сибирь», однако в этот раз она не примет участие в турнире.
Победители турнира по годам:
1992 — «Металлург» Магнитогорск
1993 — «Динамо» Москва
1994 — «Металлург» Магнитогорск
1995 — «Металлург» Магнитогорск
1996 — «Динамо» Москва
1997 — «Металлург» Магнитогорск
1998 — «Торпедо» Ярославль
1999 — «Металлург» Магнитогорск
2000 — «Локомотив» Ярославль
2001 — «Локомотив» Ярославль
2002 — «Салават Юлаев» Уфа
2003 — «Металлург» Магнитогорск
2004 — «Металлург» Магнитогорск
2005 — «Ак Барс» Казань
2006 — «Салават Юлаев» Уфа
2007 — «Салават Юлаев» Уфа
2008 — «Металлург» Магнитогорск
2009 — «Металлург» Магнитогорск
2010 — «Ак Барс» Казань
2011 — «Металлург» Магнитогорск
2012 — «Металлург» Магнитогорск
2013 — «Металлург» Магнитогорск
2014 — «Металлург» Магнитогорск
2015 — «Автомобилист» Екатеринбург
2016 — «Авангард» Омск
2017 — «Куньлунь» Шэньчжэнь
2018 — «Металлург» Магнитогорск
2019 — «Трактор» Челябинск
2020 — «Сибирь» Новосибирск
2021 — «Сибирь» Новосибирск
Команды — победители турнира:
14 — «Металлург» Магнитогорск
3 — «Локомотив» Ярославль
3 — «Салават Юлаев» Уфа
2 — «Ак Барс» Казань
2 — «Сибирь» Новосибирск
2 — «Динамо» Москва
1 — «Авангард» Омск
1 — «Куньлунь» Шэньчжэнь
1 — «Трактор» Челябинск
1 — «Автомобилист» Екатеринбург