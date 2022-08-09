В Магнитогорске стартует хоккейный турнир памяти Ивана Ромазана

В нем выступят четыре команды

Сегодня, 9 августа, в Магнитогорске стартует предсезонный традиционный хоккейный турнир, посвященный памяти Ивана Ромазана. В этом году в нем примут участие четыре команды. Помимо хозяев это челябинский «Трактор», хабаровский «Амур» и «Автомобилист» из Екатеринбурга, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Нынешний турнир станет 31-м по счету. И это делает его одним из старейших хоккейных предсезонных турниров в стране. Впервые мемориал Ромазана состоялся в августе 1992 года. И сразу же стал международным: в Магнитку приехала студенческая сборная североамериканских штатов Висконсин и Миннесота, а также столичный «Спартак» и челябинский «Трактор».

Стоит отметить, что мемориал Ромазана никогда не прерывался. Он был проведен даже в условиях пандемии. В 2020 году турнир прошел без зрителей, но транслировался в прямом эфире в сети Интернет.

31-й мемориал Ромазана. Магнитогорск. 9—12 августа, 2022 г. Расписание игр

9 августа

15:00 — «Автомобилист» — «Амур»

19:00 — «Металлург» — «Трактор»

10 августа

15:00 — «Трактор» — «Автомобилист»

19:00 — «Металлург» — «Амур»

12 августа

15:00 — «Трактор» — «Амур»

19:00 — «Металлург» — «Автомобилист»

Вход на дневные матчи свободный. Цена билета на матчи с участием магнитогорского «Металлурга» — 300 рублей.

Хозяева турнира чаще других завоевывали главный трофей: «Металлург» 14 раз становился победителем домашнего турнира. Однако обращает на себя внимание тот факт, что в последний раз это произошло четыре года назад, в 2018 году. Последние два года лучшей командой на мемориале Ромазана была новосибирская «Сибирь», однако в этот раз она не примет участие в турнире.

Победители турнира по годам:

1992 — «Металлург» Магнитогорск

1993 — «Динамо» Москва

1994 — «Металлург» Магнитогорск

1995 — «Металлург» Магнитогорск

1996 — «Динамо» Москва

1997 — «Металлург» Магнитогорск

1998 — «Торпедо» Ярославль

1999 — «Металлург» Магнитогорск

2000 — «Локомотив» Ярославль

2001 — «Локомотив» Ярославль

2002 — «Салават Юлаев» Уфа

2003 — «Металлург» Магнитогорск

2004 — «Металлург» Магнитогорск

2005 — «Ак Барс» Казань

2006 — «Салават Юлаев» Уфа

2007 — «Салават Юлаев» Уфа

2008 — «Металлург» Магнитогорск

2009 — «Металлург» Магнитогорск

2010 — «Ак Барс» Казань

2011 — «Металлург» Магнитогорск

2012 — «Металлург» Магнитогорск

2013 — «Металлург» Магнитогорск

2014 — «Металлург» Магнитогорск

2015 — «Автомобилист» Екатеринбург

2016 — «Авангард» Омск

2017 — «Куньлунь» Шэньчжэнь

2018 — «Металлург» Магнитогорск

2019 — «Трактор» Челябинск

2020 — «Сибирь» Новосибирск

2021 — «Сибирь» Новосибирск

Команды — победители турнира:

14 — «Металлург» Магнитогорск

3 — «Локомотив» Ярославль

3 — «Салават Юлаев» Уфа

2 — «Ак Барс» Казань

2 — «Сибирь» Новосибирск

2 — «Динамо» Москва

1 — «Авангард» Омск

1 — «Куньлунь» Шэньчжэнь

1 — «Трактор» Челябинск

1 — «Автомобилист» Екатеринбург