В Магнитогорске стартует этап Гран-при России по фигурному катанию 25 октября

Порядок выступления фигуристов уже определен

В эти выходные, 25 и 26 октября, в Магнитогорске на арене «Металлург» пройдет этап Гран-при России по фигурному катанию. На лед выйдут такие звезды, как Аделия Петросян, Анна Фролова, Марк Кондратюк и другие. Поборется за награду и воспитанница челябинской спортивной школы олимпийского резерва «Тодес» Мария Волченко, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

«Два соревновательных дня определят сильнейших фигуристов страны в одиночном катании среди мужчин и женщин, парном катании и танцах на льду»,— уточнили в ведомстве.

Всего участие в соревнованиях примут 56 спортсменов: 12 мужчин, 12 женщин, 9 танцевальных дуэтов и 7 спортивных пар. Порядок выступления фигуристов уже определен.

Начнутся соревнования в 15:00 с женской короткой программы. В 16:45 на лед выйдут мужчины. В 18:30 свои короткие программы покажут пары, в 19:50 — танцевальные дуэты.

Возрастное ограничение 0+