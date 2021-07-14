В Магнитогорске стартовали чемпионат и первенство России по суперкроссу

Гонки пройдут до 15 июля

В Магнитогорске проходят чемпионат и первенство России по суперкроссу. Соревнования стартовали сегодня, 13 июля. Они продолжатся три дня и пройдут одновременно с традиционными соревнованиями по мотокроссу, сообщает Федерация мотоциклетного спорта России.

Техническими организаторами мероприятия выступают челябинская региональная спортивная организация «Федерация мотоциклетного спорта» и магнитогорское ДОСААФ «Металлург». Гонки пройдут в пяти классах: «суперкросс», «юноши», «юноши 2Т», «юниоры 4Т» и «мужчины».

Завтра, 14 июля, в районе бывшего пляжа строителей состоится первенство Федерации мотоциклетного спорта России по суперкроссу на призы и кубок ПАО «ММК». По мнению магнитогорской мэрии, трасса мотокросса лицензирована и отвечает всем требованиям Европейского стандарта.

Допуск к гонкам получили только те участники, которые представили организаторам отрицательный результат лабораторного исследования на COVID — 19.