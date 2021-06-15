В Магнитогорске состоялся этап чемпионата России по пляжному волейболу

Местная женская команда показала результат выше мужского

В Магнитогорске с 10 по 13 июня впервые в УрФО прошел этап чемпионата России по пляжному волейболу.

Проведению игр предшествовала долгая подготовительная работа. В городе благоустроили парк «Лукоморье», а спортсмены со всех уголков страны оказались удивлены уровнем организации соревнований. Волейболисты сыграли парами по 16 команд среди мужчин и женщин. 11—12 июня проходили игры основной сетки. В упорной борьбе определились команды-медалисты. 13 июня состоялся финал.

С золотом из Магнитогорска уехали игроки питерского «Зенита», второе и третье места — за москвичами. Местные магнитогорские спортсмены не попали и в десятку лидеров. Команда WC ВК «Власов ключ» заняла 13-е место, местный клуб «Интекс» — на последнем, 25-м месте. Магнитогорские волейболистки сыграли чуть лучше мужчин: команда «М-Стил» на 9-м месте. В лидерах этапа — москвички. Третье место — за командой из Санкт-Петербурга.