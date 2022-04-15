В Магнитогорске состоялись всероссийские соревнования по КУДО

Южноуральская команда завоевала 11 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей

В Магнитогорске во Дворце спорта им. И. Х. Ромазана прошли всероссийские соревнования по КУДО на призы к 90-летию ПАО ММК. Участие в турнире приняли более сотни спортсменов из пяти регионов страны. Магнитогорская команда завоевала 11 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей, сообщает региональный Минспорт.



Конкуренцию команде Магнитогорска составили спортсмены из Москвы, Ульяновска, Самары, Уфы, Казани, Тобольска, Златоуста. Участие приняли как кандидаты в мастера спорта, так и мастера спорта международного класса. На открытие Всероссийских соревнований присутствовал президент федерации кудо России Роман Анашкин.



Действующие тренера клубов кудо: СК «Восход» Евгений Арзамасцев и СК «Олимп» Андрей Павлов заняли первое место, а тренер СК «Профи» Данил Хамитов второе место.

