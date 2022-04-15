В Магнитогорске во Дворце спорта им. И. Х. Ромазана прошли всероссийские соревнования по КУДО на призы к 90-летию ПАО ММК. Участие в турнире приняли более сотни спортсменов из пяти регионов страны. Магнитогорская команда завоевала 11 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей, сообщает региональный Минспорт.
Конкуренцию команде Магнитогорска составили спортсмены из Москвы, Ульяновска, Самары, Уфы, Казани, Тобольска, Златоуста. Участие приняли как кандидаты в мастера спорта, так и мастера спорта международного класса. На открытие Всероссийских соревнований присутствовал президент федерации кудо России Роман Анашкин.
Действующие тренера клубов кудо: СК «Восход» Евгений Арзамасцев и СК «Олимп» Андрей Павлов заняли первое место, а тренер СК «Профи» Данил Хамитов второе место.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Импортозамещение Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня