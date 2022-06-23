В Магнитогорске состоится Всероссийский олимпийский день

Почетными гостями мероприятия станут победители и участники олимпийских игр

Сегодня, 23 июня, в Магнитогорске состоится большой праздник спорта, здоровья и единства. На территории Экологического парка с 18:00 пройдут соревнования по баскетболу, футболу, городошному спорту и регби, сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.



Также на мероприятии будет мастер-класс от победителей баскетбольного чемпионата Российской суперлиги — 2. Почетными гостями мероприятия станут победители и участники олимпийских игр.



Все желающие смогут сыграть в шашки, продемонстрировать свою меткость в игре дартс, помериться силами в подъеме гири и штанги, пройти туристическую полосу препятствий и сдать нормы ГТО. Для юных посетителей парка будут организованы веселые старты.



Отметим, что всероссийский олимпийский день, как и международный, отмечается 23 июня — это дата, когда Пьер де Кубертен основал Международный олимпийский комитет.

