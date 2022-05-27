В Магнитогорске с 2 по 5 июня пройдет этап чемпионата России по пляжному волейболу. Посвящен этап будет 90-летию ММК. В парке отдыха «Лукоморье» соберутся лучшие мужские и женские команды России по пляжному волейболу. Победитель этапа будет бороться за один миллион рублей, сообщает региональный Минспорт.
Магнитогорск второй год подряд будет принимать престижные соревнования. Всего же заявились 22 мужские команды и 16 женских, которые будут разделены на четыре группы.
В Магнитогорск приедут сильнейшие пляжники России, которые будут представлять Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Челябинск и другие города и регионы страны. Магнитогорские спортсмены выступят в женской и мужской сетках соревнований в двух командах.
Напомним, что волейбольный клуб «Динамо‑Метар» подписал контракт с Ольгой Ефимовой. Воспитанница челябинской школы волейбола заключила соглашение на один сезон.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня