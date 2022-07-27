В Магнитогорске пройдет всероссийский трейловый забег

Участники «MMK Wild Trail» могут заявиться на дистанции 11, 30, 60 и 95 км

«Участие принять могут все желающие. Ведь это не только шанс проверить свои силы, но самое главное — еще раз убедиться в том, что природа Урала — неповторима, примечательна своей историей и сохранившимися дикими рельефами»,

— рассказали организаторы мероприятия.