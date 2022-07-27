В Челябинской области на курортах «Абзаково» и «Банное» пройдет всероссийский трейловый забег «ММК Wild Trail». 31 июля спортсмены и любители бега выйдут на старт четырех дистанций — 11, 30, 60 и 95 километров. Также состоится и детский забег на 500 метров, сообщают организаторы соревнований.
Организаторы мероприятия сообщают, что еще открыта регистрация на участие в забегах. Это нужно сделать на сайте Там же можно ознакомиться с программой предстоящего события.
«Участие принять могут все желающие. Ведь это не только шанс проверить свои силы, но самое главное — еще раз убедиться в том, что природа Урала — неповторима, примечательна своей историей и сохранившимися дикими рельефами», — рассказали организаторы мероприятия.
Для участников приготовлена также большая культурно-развлекательная программа, рассчитанная в том числе и на самых маленьких любителей спорта. Она предусмотрена в первый день мероприятия, 30 июля. Спортивная программа стартует 31 июля.
Программа мероприятия:
30 июля (санаторий «Юбилейный»)
17:00 — детская программа перед большой сценой
18:30 — вечерняя йога от студии «Ом Шани» на большой сцене
21:00 — концерт группы «Атачи»
22:00 — дискотека
31 июля
04:00 — старт дистанции 95 км от дома отдыха «Абзаково»
08:00 — старт дистанции 60 км от дома отдыха «Абзаково»
10:00 — старт дистанции 30 км в санатории «Юбилейный»
10:30 — старт дистанции 11 км в санатории «Юбилейный»
12:00 — старт детского забега (регистрация на стартовой поляне)
11:30—15:30 — финиш дистанций 95, 60, 30 и 11 км в «Юбилейном»
Напомним, что на Южном Урале пройдет чемпионат России по суточному ориентированию. За один день спортсмены преодолеют более 100 километров. Также стала известна программа Парижского полумарафона в Челябинской области. Главный легкоатлетический забег стартует 20 августа в 12:00.
Возрастное ограничение: 0+
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