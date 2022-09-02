В Магнитогорске пройдет традиционный, 56-й, забег Азия — Европа. 17 сентября на Центральном стадионе спортсмены и любители бега выйдут на старт четырех дистанций — 200, 400 метров и 5, 10 километров, сообщают организаторы соревнований.
Организаторы мероприятия уточняют, что еще открыта регистрация на участие в забегах. Это нужно сделать на сайте, там же можно ознакомиться с программой предстоящего события.
На стадионе будет организована развлекательная программа для детей и взрослых. Всем участникам будет выдан стартовый пакет — выдача пройдет на территории ТРК «Семейный Парк» с 15 по 16 сентября. Для получения пакетов необходимо зарегистрироваться на сайте и предъявить медицинскую справку.
Напомним, что в Челябинском марафоне — 2022 на старт вышли более двух тысяч участников. Победу в абсолютном зачете на дистанции 42 км с результатом 2:33.50 одержал Петр Жолнин.
Корреспондент Первого областного информагентства увидел интерес к бегу у южноуральцев и гостей города, пообщался с ними для того, чтобы убедиться — марафон обязательно нужно проводить и дальше, но еще лучше — на центральных улицах города.
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