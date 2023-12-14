В Магнитогорске пройдет Матч звезд среди любительских команд по баскетболу

Во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана выступят лучшие южноуральские игроки

«Всех болельщиков ждет не только невероятное по накалу спортивное дерби, но и невероятное шоу с приглашенными музыкантами и танцевальными коллективами, отличные подарки, конкурс трехочковых и даже слэмданк-контест»,

— отмечают организаторы.