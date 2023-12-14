В магнитогорском Дворце спорта имени Ромазана 17 февраля пройдет Матч звезд среди любительских команд. В мероприятии выступят лучшие игроки Магнитогорска и Челябинска. Также состоится шоу с музыкантами и танцевальными коллективами, сообщает региональная федерация баскетбола.
Кроме южноуральского дерби пройдет конкурс трехочковых и данк-контест. Стартовые пятерки в каждой команде будут определены зрительским голосованием, остальные игроки будут выбраны оргкомитетом. Возглавят звездные коллективы тренеры лидирующих команд чемпионата Челябинска и Магнитогорска. Для болельщиков из Челябинска, которые захотят посетить мероприятие, будет организован трансфер.
«Всех болельщиков ждет не только невероятное по накалу спортивное дерби, но и невероятное шоу с приглашенными музыкантами и танцевальными коллективами, отличные подарки, конкурс трехочковых и даже слэмданк-контест», — отмечают организаторы.
Добавим, что накануне челябинская команда «Курчатов» успешно стартовала в новом сезоне по баскетболу 3×3. На турнире «Претендент», прошедшем в Архангельске, она завоевала путевку в дивизион «Мастер» чемпионата России. Подопечные Василия Гладышева одержали две победы и потерпели одно поражение, выполнив главную задачу на турнир.
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