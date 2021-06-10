В Магнитогорске пройдет этап чемпионата России по пляжному волейболу

Соревнования стартуют 11 июня

В Магнитогорске с 11 по 13 июня пройдет этап чемпионата России по пляжному волейболу. Город готовится принять участников соревнований.

В Уральском федеральном округе чемпионат России по этому виду спорта будет проходить впервые.

Игры пройдут в парке отдыха «Лукоморье», торжественное открытие состоится 11 июня в 16:00, жеребьевка плей-офф — в 19:00. В 20:00 гостей и участников порадует концертная программа. В играх примут участи по 16 команд среди мужчин и женщин.

«Заявлено 25 мужских команд, и завтра состоится квалификация команд среди мужчин, чтобы отобрать 16. Участие примут высокопрофессиональные спортсмены, среди которых есть чемпионы Европы, участники Олимпийских игр», — сообщил инспектор Всероссийской Федерации волейбола Геннадий Жариков.

В город металлургов на этап чемпионата уже приехали спортсмены из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана, Башкортостана, Екатеринбурга, Саратова, Челябинска, Тюмени, Краснодара. Примут участие в соревнованиях и магнитогорцы.