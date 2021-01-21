В Магнитогорске пройдет бойцовский турнир AMC Fight Nights

В главном бою вечера сойдутся Армен Петросян и Дмитрий Минаков

Масштабный бойцовский турнир пройдет на арене «Металлург» в Магнитогорске. Событие, организованное AMC Fight Nights совместно с промоушеном «Стальное сердце» состоится 22 января.



Предстоящий турнир таит в себе несколько интриг. Главная из них — в титульном бое за пояс чемпиона. Как сообщили организаторы, в главном поединке сойдутся действующий обладатель Армен Петросян и претендент Дмитрий Минаков из Браянска.

«Действующий чемпион в августе одержал громкую победу над Артуром Алискеровым, брутально нокаутировав последнего во втором раунде! Следующее испытание станет для заслуженного тайбоксера не менее принципиальным, в клетке его поприветствует чемпион Европы по самбо из Брянска. Дмитрий Минаков свой последний поединок провел в сентябре прошлого года, единогласным решением победив Мойса Римбона. 2020 год прошел у брянца под знаком постоянных травм, но к концу года он вошел в стабильную тренировочную колею и к 22 января будет во всеоружии!»— отметили организаторы.

Также на турнире выступит и Артур Алискеров, который ранее встречался в клетке с обоими участниками титульного боя. Сейчас боец хочет вернуться в гонку за пояс. В то же время титул организации в наилегчайшем весе в 2020-м стал вакантным. Это случилось после отъезда Жалгаса Жумагулова в UFC. Новый обладатель пояса определится в поединке Анатолия Кондратьева и Мориса Болеяна. Также в программе запланированы поединки Каута Хамитова против Алексея Ильенко и женский бой Виктории Хотько против Софии Швыревой. Помимо этого зрителей ждет еще девять поединков. Напомним, турнир состоится в пятницу, 22 января, в Магнитогорске в ледовой арене «Металлург».