В Магнитогорске провели всероссийский турнир по практической стрельбе «Братишка»

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В магнитогорском Дворце спорта имени И. Х. Ромазана завершились всероссийские соревнования по практической стрельбе из пневматического пистолета «Братишка». Все медали в дисциплине «продакшен» завоевали южноуральские стрелки, сообщает региональный Минспорт.За медали на турнире в Магнитогорске боролись 120 спортсменов из 8 регионов страны в возрасте от 11 до 15 лет, самому младшему стрелку было всего восемь.В классе «продакшен» весь пьедестал почета заняли челябинские стрелки Филипп Михайлов, Илья Коваленко и Демид Мущинских. В дисциплине «стандарт» все медали завоевали спортсмены Республики Башкортостан, а в классе «открытый» награды добыли стрелки из Республики Марий Эл и Новосибирской области.Напомним, что в Магнитогорске был создан первый в стране клуб, практикующий этот вид спорта, и Федерация практической стрельбы России (ФПСР). Их основатель Виталий Крючин сегодня возглавляет Международную конфедерацию практической стрельбы (IPSC), членами которой являются более 70 стран мира.