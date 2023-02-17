В магнитогорском бассейне «Ровесник» прошли детские соревнования по заплывам в камуфляже с автоматами. В соревнованиях приняли участие 40 детей от 12 до 18 лет, все они являются воспитанниками военно-патриотических клубов. Юные спортсмены преодолевали дистанцию в 25 и 30 метров, но ребята младше 15 лет плавали без оружия, сообщает портал «Лента.ru».

«Мероприятие относится к тем видам спорта, которые практикуются в наших вооруженных силах и многим пойдут в зачет», — рассказал исполняющий обязанности начальника штаба городского движения «Юнармия» Евгений Кубрин.
Камуфляж не предназначен для воды и сковывает движения при заплыве. Вес оружия создает дополнительную нагрузку: в руках у школьников были массогабаритные макеты весом 3,6 килограмма, но патронов в оружии не было.

Такие турниры в Магнитогорске проходят уже не в первый раз. В них принимают участие юноши и девушки.