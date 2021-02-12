В Магнитогорске прошел городской этап турнира «Золотая шайба»

Игры в трех возрастных группах прошли на базе ФОК «Умка»

Городской этап турнира «Золотая шайба» состоялся в Магнитогорске. Хоккейные состязания среди детей проходили с ноября. В районных турнирах участвовали 54 команды, а в финал вышли победители из трех возрастных групп: старшей, средней и младшей. Соревнования проходили на базе ФОК «Умка».



Первыми 9 февраля на лед вышли команды старшей группы 2006—2007 года рождения. За первое место сразились команды «Гайдаровец» из Ленинского района, «114-й микрорайон» и «Топоры» из Орджоникидзевского района. Именно они и стали победителями. Второе место завоевали «Гайдаровцы», бронза — у «114-го микрорайона». На следующий день прошли соревнования среди хоккеистов 2008—2009 года рождения. По итогам игр первое место завоевала команда «Волки» Орджоникидзевского района, второе — у «Цементника» из Ленинского района, бронзовые медали достались команде «Легион» Правобережного района.

«В турнире принимают участие юные хоккеисты-любители. Они занимаются этим видом спорта под руководством районных инструкторов. Тренеры прикрепляются к определенным хоккейным площадкам, собирают местную команду и работают с ней. По итогам финала три команды-победительницы будут представлять наш город на областном этапе Всероссийского турнира»,— отметил начальник управления по физической культуре и спорту Магнитогорска Сергей Игуменов.

В четверг, 11 февраля, состоялись последние игры городского этапа среди младшей группы 2010—2011 года рождения. В очных играх сошлись команды «Орленок» Ленинского района, «Легион» из Правобережного района и «137-й микрорайон» Орджоникидзевского района. Победителем стал «137-й микрорайон», второе место присудили команде «Орленок», а третье — «Легиону».