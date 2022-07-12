В Магнитогорске приняли решение переформатировать систему развития баскетбола

В «Металлурге» сделают ставку на своих воспитанников, а сам клуб выступит в Высшей лиге

Баскетбольный клуб «Металлург», ставший победителем Суперлиги-2, не пойдет на повышение в ранге, а следующий сезон проведет в Высшей лиге чемпионата России. Об этом Первому областному информагентству сообщил президент клуба Сергей Ласьков. В Магнитогорске планируют переформатировать систему развития баскетбола, сделав акцент на подготовку собственных воспитанников, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В минувшем сезоне магнитогорский коллектив здорово провел регулярный чемпионат, выиграл плей-офф и таким образом стал победителем Суперлиги-2. Однако этот успех во многом был достигнут благодаря приезжим игрокам. «Металлург» в своей трансферной политике не мог рассчитывать на своих воспитанников, которые по своему уровню подготовки пока еще не готовы играть на высоком уровне.

Понимая это, в штабе клуба приняли решение выстроить «пирамиду» системы подготовки клубных команд — основная в сезоне-2022/2023 выступит в Высшей лиге, большее внимание будет уделено развитию студенческого и детско-юношеского баскетбола, в командах которых получат игровую практику перспективные местные игроки.

«Перед директором клуба неоднократно ставилась задача работать тесно в контакте с представителями местной спортшколы и студенческой команды. Но этого сделано не было. Основу БК „Металлург“ составляют приезжие игроки, а побеждать за их счет, не уделяя внимания подготовке собственных кадров, мне неинтересно. С учетом непростой экономической ситуации было принято решение создать в Магнитогорске четкую вертикаль развития баскетбола с тем, чтобы повысить уровень подготовки местных воспитанников»,— отметил президент БК «Металлург», председатель правления Федерации баскетбола Челябинской области Сергей Ласьков в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».

По словам президента клуба, в ближайшее время будет создано новое АНО. Перед его руководителем будет поставлена задача сформировать состав команды из местных воспитанников, которые будут представлять Магнитогорск в Высшей лиге чемпионата России. Предполагается, что основу команды составят студенты МГТУ им. Носова. При этом студенческая команда продолжит свое выступление в СБЛ, а юношеская — в первенстве ДЮБЛ.

«Как и в любом нормальном клубе, должна быть выстроена вертикаль: спортшкола — студенческая или молодежная команда — профессиональный клуб. Нам нужно, чтобы наши ребята получали возможность развиваться, повышать свой уровень мастерства и играть за родной город. В таком случае местный профессиональный клуб получит нужный вектор развития и в перспективе будет выполнять высокие задачи»,— добавил Сергей Ласьков.

Отметим, что вчера, 11 июля, в ряде СМИ появилась информация о якобы расформировании БК «Металлург» из-за оптимизации средств. Однако сообщения о закрытии клуба не соответствуют действительности. Профессиональная команда продолжит свои выступления в чемпионате России, но уже с новым директором и тренерским штабом.