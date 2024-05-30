В Магнитогорске одобрили проект строительства 50‑метрового бассейна

Современный спорткомплекс начнут возводить уже в этом году

Строительство 50‑метрового бассейна в Магнитогорске начнется уже в этом году. Сегодня, 30 мая, был одобрен проект спорткомплекса, а проектировщики показали эскиз объекта. В пятиэтажном здании разместятся ванна с 50‑метровыми плавательными дорожками, зрительские трибуны, тренажерный зал и батутный центр. Эскизы спорткомплекса были размещены на официальном сайте проектной группы «Урал».

«Спорткомплекс будет состоять из пяти этажей и вместит в себе бассейн длиной больше 50 метров, трибуны вместимостью 426 человек и балкон для 49 зрителей. Также в здании разместится батутный зал с трибунами на 113 мест, зал для сухого плавания, тренажерный зал и современный буфет», — сообщает проектная группа «Урал».

Здание построят в 149‑м районе Магнитогорска, а застройщиком выступит МКУ «Управление капительного строительства». Площадь застройки более 4000 кв. м, он находится южнее пересечения улиц Советской и Зеленый Лог.

Отметим, что ранее был согласован эскизный проект хоккейной Академии «Металлург». Этот спортивный объект построят рядом с парком «Притяжение». В нем разместятся две ледовые арены. В академии будут заниматься наиболее талантливые и перспективные юные хоккеисты.