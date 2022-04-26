В Магнитогорске начали производство татами и боксерских рингов

Местная компания хочет полностью компенсировать уход с рынка зарубежных поставщиков

В Магнитогорске запустили массовое производство напольных покрытий для представителей единоборств. Татами, борцовские ковры, ролл-маты, боксерские ринги и октагоны для микс-файта — далеко не полный перечень того, что изготавливают в двух просторных цехах, принадлежащих компании «Крокус24». Журналисту Первого областного информагентства руководитель компании Евгений Кильянов рассказал о планах в новых экономических условиях расширить географию поставок до всей страны.

Евгений Кильянов сам в прошлом дзюдоист. В Магнитогорске этот вид единоборства один из самых успешных и массовых. Местный предприниматель, президент городской федерации дзюдо Роман Козлов и надоумил друга и соратника начать производство татами. Так, в 2000 году была основана компания «Крокус24», которая стала заниматься производством напольных покрытий для занятий по этому виду восточных единоборств. Потом родилась идея заняться производством и другого спортивного оборудования — борцовских ковров, ролл-матов для гимнастов, боксерских рингов, клеток для ММА и др.

Главная сложность начинающих бизнесменов заключалась в том, чтобы разработать технологию производства татами, делать качественную продукцию, не уступающую хотя бы российским аналогам. С этой задачей худо-бедно справлялись, но процесс получался трудоемкий — сотрудникам компании приходилось вручную склеивать ткань и поролон.

Первый заказ магнитогорские предприниматели получили в 2001 году. Нужно было произвести и постелить татами в местной школе милиции. Делали все с нуля — нашли клей, сырье, ткань. Работу выполнили, заказчик остался доволен. Однако осталась собственная неудовлетворенность. Евгений Кильянов стал изучать и перенимать опыт коллег, отправился в командировки для поиска более качественных материалов и компонентов для производства спортивной продукции.

«Мы разработали свою технологию производства на бесклеевой основе. Сами же смастерили оборудование. Материалы „сшиваем“ под действием высокой температуры. Таким образом сохраняется стабильная и ровная геометрия продукции. Но этот процесс поиска идеального производства не прекращается, постоянно ищем новые материалы», — говорит руководитель компании Евгений Кильянов.

У компании ежедневно заказывают продукцию. Объем поставок впечатляет. Заказчики со всех уголков страны — от Калининграда до Владивостока, а также из стран СНГ. Изделия изготавливаются на швейцарском оборудовании Leister, а продукция полностью сертифицирована. Спектр продукции также обширен, хотя основной упор делается на производство ролл-матов и татами. Они наиболее востребованы на рынке и приносят основной доход.

«Мы арендуем несколько площадей в Магнитогорске. Основной цех разделили на два помещения. В целях пожарной безопасности в одном сотрудники производят татами и ролл-маты, в другом — всю остальную продукцию, поскольку там происходит процесс сварки и металловарки. В общей сложности около 20—22 человек заняты работой. Это не так много, как у наших коллег из других городов страны. Но накопленный опыт и технология производства позволяют выполнять большой объем заказов», — добавляет Евгений Кильянов.

Свою продукцию магнитогорская компания отправляет в детско-юношеские спортивные школы, фитнес-клубы, залы для единоборств, гимнастические секции и кружки, спорткомплексы и Дворцы спорта. Но один заказ на 7 млн рублей выпадает из общего фона, о нем сотрудники «Крокус24» вспоминают... с содроганием.

«Прошлым летом выиграли аукцион, а потом за голову схватились — за небольшой промежуток времени нужно выполнить фантастический объем работ. В Брянске построили огромный спорткомплекс, в котором нужно было постелить 250 напольных дорожек из ролл-матов и около 200 дорожек настенного защитного противоударного покрытия. Если учесть, что размеры таких дорожек 12×12 метров, можете себе представить, как пришлось нам попотеть. Месяца два работали чуть ли не круглосуточно», — вспоминает Евгений Кильянов.

В связи с санкциями получить качественную готовую продукцию из стран Европы теперь невозможно. Хорошего качества татами делают в Китае, но покупать его придется втридорога, российским заказчикам это невыгодно. Проще работать с российскими производителями спортивного оборудования, товар которых по качеству ни в чем не уступает коллегам из Китая.

В основе производства татами две составляющие — поролон и ткань. С первой из них нет никаких проблем: российские заводы производят хорошую продукцию, а вот ткань магнитогорцам приходится заказывать в Китае, для ролл-матов наиболее хороший вариант — Чехия. Кстати, цены на материалы в новых условиях сильно выросли — на 30—40 процентов. Но на количестве заказов это не отражается.

«Конечно, мы тоже вынуждены подстраиваться под эти условия. Хотя мне непонятно, с чем связан рост цен на полимеры, которые нам нужны для „склейки“ продукции. Вот они резко выросли в цене, причем наши же заводы цены „заламывают“. Но могу с уверенностью сказать, что по соотношению цена — качество мы одни из лучших в стране. Впрочем, у нас конкурентов-то не так и много — пожалуй, разве что в Москве и Питере неплохо работают наши коллеги», — размышляет производитель.

Главная цель магнитогорцев — стать производителем продукции номер один в России. Как по качеству, так и объему. Хотя, как признается Евгений Кильянов, по этим показателям в производстве ролл-матов «Крокус24» уже лучший в стране.

Гарантийные сроки продукции здесь предоставляют, но о каких-то конкретных сроках речи не идет. Руководитель компании приводит пример, когда спустя пять лет заказчик вышел на связь и попросил решить проблему — за прошедшее время ролл-маты пришли в негодность.

«Я посмотрел фотографии, которые он мне скинул. Вижу — изготовлены они по нашей старой технологии, на клеевой основе. Не брошу же я его! Приехали, подлатали ему все бесплатно — зал как новенький. И ему приятно, и нам. Может быть, он нас своим коллегам порекомендует. Бизнес бизнесом, а человеческие отношения важно сохранять надо. Мы заботимся о репутации фирмы, хотим, чтобы она была узнаваемой и востребованной», — уверяет Евгений Кильянов.

Магнитогорской компании есть куда и к чему стремиться. В нынешних условиях — тем более. Южноуральцы готовы занять освободившуюся нишу, увеличить объемы производства. Многое зависит от спроса российского рынка. А ему, судя по всему, никакие санкции не страшны. Заниматься спортом и единоборствами у нас будут вне зависимости от того, исключают ли наших спортсменов от участия в международных соревнованиях. Лишь бы доступ к материалам для производства спортивного оборудования не перекрыли.