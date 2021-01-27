В Магнитогорске началась продажа билетов на этап Кубка мира по сноуборду

Строители трассы приступили к монтажу трибун и временных конструкций

В Челябинской области началась продажа билетов на этап Кубка мира по сноуборду в дисциплинах «параллельный слалом» и «параллельный слалом-гигант». О начале кампании в среду, 27 января, рассказали в пресс-службе министерства спорта региона. Соревнования пройдут при 50% заполненных трибун. Об этом ранее заявил руководитель оргкомитета этапа Кубка мира по сноуборду, заместитель губернатора Вадим Евдокимов.



«Конечно, мы предпримем все необходимые меры. Но мы также просим зрителей внимательно отнестись к своему здоровью, соблюдать социальное дистанцирование и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты», — подчеркнул Вадим Евдокимов.

Цены на билеты зависят от категорий и места на трибуне, подчеркнули в ведомстве. Для взрослых стоимость прохода составит от 400 до 1 500 рублей, а для детей — от 270 до 750 рублей. При этом для детей ростом до одного метра проход бесплатный. Приобрести билеты можно в кассах ГЛЦ «Банное», а также по адресам: Кирова, 70 и Набережная, 1 в Магнитогорске и на сайте www. ski-bannoe.ru.

Сейчас на курорте проходит установка трибун и временных конструкций. Логистика соревнований на «Банном» устроена с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Трибуны в этом году расположат так, чтобы разграничить потоки участников и гостей соревнований.

«Организаторами мероприятия разработан так называемый ковидный протокол, где прописаны все меры, которые должны приниматься на соревнованиях. Речь идет о местах проживания, организации питания, соблюдении мер социального дистанцирования, наличии антисептиков и рециркуляторов воздуха в помещениях и многом другом»,— добавили представители регионального Минспорта.

Напомним, этап Кубка мира по сноуборду пройдет на территории ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 6 и 7 февраля. Спортсмены разыграют четыре комплекта наград. Всего на Южный Урал приедет около 120 сноубордистов из 16 стран. Будет представлена на соревнованиях и Челябинская область, в составе сборной России выступят Ярослав Степанко из Златоуста, а также Мария Волгина и Степан Наумов из Миасса.