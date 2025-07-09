В Магнитогорске хоккеисты сыграют благотворительный футбольный матч

Капитанами команд будут Егор Яковлев и Григорий Панин

Звезды КХЛ Егор Яковлев и Григорий Панин вновь проведут благотворительный матч, но на этот раз не на хоккейном льду, а на футбольном поле. Поединок «Уральская классика» пройдет 27 июля на Центральном стадионе в Магнитогорске. В нем примут участие известные спортсмены, артисты и медийные персоны, сообщает региональный Минспорт.

«Для нас это не просто игра — это возможность реально помочь детям, которые в этом нуждаются. В прошлом году на первой летней „Уральской классике“ мы убедились, что спорт действительно может менять жизни. Сейчас мы хотим сделать это мероприятие еще масштабнее и подарить еще больше добра», — отметил защитник ХК «Металлург» Егор Яковлев.

Помимо звездного поединка на футбольном поле, организаторы подготовили интерактив на спортивных и развлекательных площадках. Хедлайнером мероприятия станет рэпер ICEGERGERT, взлетевший в этом году во всех музыкальных чартах и в репертуаре которого совместные треки с Бастой, Гуфом, Big Baby Tape и другими.

Полный состав участников и подробная программа «Уральской классики. Лето» будут объявлены позднее. Напомним, что ранее подобное событие состоялось в декабре 2024 года. Тогда Егор Яковлев и Григорий Панин сыграли в хоккейном благотворительном матче в магнитогорском парке «Притяжение».

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