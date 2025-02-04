В Магнитогорске две хоккейные сборные сразятся за Кубок поколения — 2025

В арене «Металлург» состоится матч между командами двух лиг — НМХЛ и СХЛ

Магнитогорск примет Кубок поколения — 2025 — матч, в котором за трофей сразятся сборные команды Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) и Студенческой хоккейной лиги (СХЛ). Игра пройдет 15 февраля на арене «Металлург», сообщают организаторы мероприятия.

Кубок поколения был учрежден в 2012 году и поначалу разыгрывался внутри НМХЛ по принципу, применяемому в Матчах звезд различных лиг, то есть встречались сборные Восточной и Западной конференций. Однако с 2019 года формат изменили, и теперь за него борются лучшие игроки из двух лиг — НМХЛ и СХЛ. Каждую из них представляют хоккеисты 12 клубов.

В 2021 и 2022 годах мероприятие не проводилось, поэтому в новом формате Кубок поколения был разыгран четырежды. Сборные НМХЛ и СХЛ побеждали поочередно, но через две недели их равенство будет нарушено.

Организаторами Кубка поколения 2025 года выступят Федерация хоккея России (ФХР), Студенческая хоккейная лига (СХЛ) и Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова. Мероприятие пройдет при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», а также при содействии Фонда поддержки спорта и хоккейного клуба «Металлург».

Справка

Национальная молодежная хоккейная лига (НМХЛ) — всероссийское соревнование по хоккею среди юниоров до 21 года, которое проводится под эгидой Федерации хоккея России. В сезоне-2024/2025 в чемпионате выступают 24 клуба. Они поделены на две конференции — Западную и Восточную, по 12 команд в каждой.

Студенческая хоккейная лига (СХЛ) — организация, объединяющая команды высших учебных заведений из разных регионов страны. Лига была основана в 2016 году по поручению президента России Владимира Путина. В лиге могут играть только студенты, обучающиеся очно и не старше 25 лет. У игрока СХЛ должен отсутствовать профессиональный контракт.

Для гостей Кубка поколения вход свободный. В фойе арены «Металлург» пройдут насыщенная развлекательная программа и автограф-сессия, после которых состоится сам матч.

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