В Магнитогорск прибыли первые участники Кубка мира по сноуборду

Гостей Южного Урала в аэропорту встретили волонтеры

Первые участники Кубка мира по сноуборду начали прибывать в Магнитогорск. Их в городском аэропорту встретили волонтеры. Добровольцы приветствовали каждого из участников аплодисментами. О прибытии спортсменов в Челябинскую область в понедельник, 1 февраля, сообщили в министерстве спорта региона.



«На Южный Урал начали прибывать участники Кубка мира по сноуборду. Их тепло встретили в магнитогорском аэропорту волонтеры»,— подчеркнули в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Кубок мира по сноуборду пройдет на территории курорта «Банное» 6 и 7 февраля. Спортсмены разыграют медали в параллельном слаломе-гиганте в первый день и в параллельном слаломе — во второй. Накануне были представлены медали соревнований — они имеют уникальный дизайн за счет изображения сноуборда на одной из сторон награды. Добавим, турнир пройдет при 50% заполненных трибун.