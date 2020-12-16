В Ленинском районе Челябинска появилась новая хоккейная коробка

Инициатором ее возведения стал дворовый тренер Юрий Чехлатый

В Челябинске открыли новую хоккейную коробку. Она появилась в Ленинском районе города. Теперь местные мальчишки смогут каждый день играть в хоккей. Инициатором идеи о ее создании стал энтузиаст Юрий Чехлатый. Мужчина отметил, что «выбивал» площадку на протяжении нескольких лет, а постройку хоккейного корта он назвал своей мечтой.



«Я с детства занимаюсь хоккеем, у нас есть летняя площадка, но там собираются в основном девочки. А за 18 лет накопилось столько детворы, и у меня была мечта построить хоккейный корт для мальчишек. Летом и зимой у нас ежедневные тренировки, в основном — футбол, игровые, каждый день в шесть вечера. Проходят мимо ребята, мы их зазываем, играем „все на все“. Зимой будем так же, как и в футболе, играть по вечерам»,— рассказал Юрий Чехлатый.

В установке хоккейной коробки, которую назвали в честь трех знаменитых хоккеистов из Ленинского района — Сергея Бабинова, Сергея Старикова и Сергея Макарова, Юрию Чехлатому помогли в Законодательном собрании области. Для этого тренер лично обратился к председателю ЗСО Владимиру Мякушу. Торжественное открытие площадки состоялось во вторник, 15 декабря.

Отметим, спортивную площадку возвели с нуля на пустыре. Борта сделаны из деревянных досок, а для защиты зрителей и припаркованных машин установили решетки высотой в три метра. Помимо этого корт оснащён освещением, чтобы дети могли тренироваться даже поздним вечером.