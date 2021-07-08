В Челябинске пройдет Матч звезд КХЛ

Губернатор региона Алексей Текслер и президент лиги Алексей Морозов подписали соглашение о проведении в январе 2022 года Недели звезд хоккея

Сегодня, 8 июля, в арене «Трактор» губернатор региона Алексей Текслер и президент КХЛ Алексей Морозов подписали соглашение о проведении в январе 2022 года в Челябинске Недели звезд хоккея.

В начале июня этого года президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что Рига отказалась от проведения Недели звезд хоккея в 2022 году.

«Будем искать другое место, которое нам позволит провести мероприятие в данной ситуации», — сообщил новость федеральным СМИ 8 июня президент КХЛ Алексей Морозов.

Сегодня, месяц спустя, стало известно, что выбор руководства лиги пал на Челябинск. Президент ХК «Трактор», глава региона Алексей Текслер предложение принял.

«Мы благодарны руководству КХЛ за то, что предложили нам провести Неделю звезд хоккея. У нас любят этот вид спорта, живут им. И постараемся сделать так, чтобы предстоящее мероприятие стало большим праздником для всех любителей спорта», — отметил Алексей Текслер.

Напомним, что Челябинск ранее принимал уже подобное мероприятие. 13 января 2013 года в арене «Трактор» состоялся 5-й матч всех звезд КХЛ.

«Челябинск действительно хоккейный город, воспитал немало выдающихся хоккеистов. Болельщики и любители спорта города заслужили того, чтобы еще раз увидеть всех звезд российского хоккея. Хочу выразить слова благодарности правительству Челябинской области и лично губернатору региона Алексею Текслеру за то, что согласились провести этот большой хоккейный праздник», — сказал Алексей Морозов.

Первоначально мероприятие должно было пройти в Риге в январе 2021 года, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации руководство КХЛ вынуждено было отменить мероприятие и перенести его на один год.

