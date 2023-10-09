В Кыштыме состоялось долгожданное открытие обновленного плавательного бассейна «Пионер». В нем прошли первые соревнования среди детей, а члены сборной Челябинской области по плаванию провели мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации Кыштымского городского округа.

В бассейн вернулись детские секции, их посещают уже более 90 ребят. Занятия плаванием восстановили ветераны, школьники и все, кто ранее посещал бассейн.

«Готовится к подписанию трехстороннее соглашение между областной Федерацией по плаванию, администрацией города и собственником комплекса. Это даст толчок в развитии плавания в Кыштыме», — отметили в администрации города.
Добавим, что новый собственник, которым выступило ООО «Пионер», произвел полную реновацию спортивного объекта в кратчайшие сроки. Так, спустя полгода строительных работ здесь появились соляная и детская игровая комнаты, реконструирована основная чаша с 25-метровыми плавательными дорожками, оборудованы кафе и сауна, а главное — появился подогреваемый уличный бассейн.