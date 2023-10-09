В Кыштыме открыли обновленный плавательный бассейн «Пионер»

В нем прошли первые соревнования среди детей и мастер-классы

«Готовится к подписанию трехстороннее соглашение между областной Федерацией по плаванию, администрацией города и собственником комплекса. Это даст толчок в развитии плавания в Кыштыме»,

— отметили в администрации города.