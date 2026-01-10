В Кыштыме на тропе здоровья провели забег «Новогодняя карусель»

Родители с детьми преодолели дистанцию 1000 метров

Живописная тропа здоровья в районе Нижнего Кыштыма превратилась в арену для веселых стартов. Здесь провели дружеский спортивный праздник «Новогодняя карусель», объединивший детей и их родителей. Участникам необходимо было преодолеть дистанцию 1000 метров, сообщает администрация Кыштымского городского округа.

Инициатором и главным организатором события выступила учитель и тренер по легкой атлетике Мария Бардина. Ей активно помогал известный кыштымский спортсмен, инициатор городского спортивного фестиваля «Кубок успеха» Андрей Букин.

Несмотря на зимнюю погоду и заснеженную лесную трассу, участники из школы № 2 с энтузиазмом преодолели дистанцию в 1000 метров. Ярким сюрпризом для юных бегунов на финише стал Дед Мороз, который вручил каждому ребенку памятную медаль. Победители и призеры забега получили почетные грамоты и красочные сувениры.

Особенностью старта стало то, что родители не остались в стороне. Все они поддержали своих детей, приняв участие в забеге и лично преодолев километровую дистанцию.

«Главная цель — не соревновательный результат, а радость от совместного движения на свежем воздухе, общение и праздничное настроение. И нам это удалось!» — поделилась впечатлениями организатор Мария Бардина.

После спортивной части мероприятия всех участников и болельщиков ждала теплая дружеская атмосфера и горячий чай со сладостями.