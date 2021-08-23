В Кунашаке открыли реконструированный стадион

И планируют возвести крытый ледовый каток

В Кунашаке состоялось торжественное открытие стадиона после реконструкции. Выполнение работ попало в перечень поручений губернатора Челябинской области Алексей Текслера после его визита в Кунашакский район в 2019 году. Выступая на церемонии открытия стадиона, вице-губернатор Станислав Мошаров анонсировал и строительство нового ледового крытого катка в Кунашаке, сообщает региональный Минспорт.

Министерство спорта Челябинской области включило реконструкцию плоскостных сооружений в программу реализации национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт — норма жизни». В 2019 году был заключен контракт на проведение всех работ на два года.

В результате на стадионе появилось искусственное покрытие футбольного поля, выполнено металлическое ограждение стадиона, обустроено мини-футбольное поле с искусственным покрытием. Благодаря местному софинансированию обновлены трибуны — они окрашены в цвет флага Кунашакского района, над ними установлены новые навесы. По всей площади стадиона оборудовано освещение.

В 2020 году на стадионе появился новый борцовский зал. Большое внимание к спортивным объектам в районе предполагает улучшение спортивной подготовки детей, повышение уровня мастерства спортсменов.

«Сегодня мы получили прекрасный результат наших усилий, нашего труда. Стадион будет служить развитию спорта и укреплению здоровья людей. Я надеюсь, что жители будут бережно относиться к тому, что здесь возведено, а мы будем дальше стараться для развития района. Объявляю наш стадион открытым!» — с такими словами обратился к присутствующим глава района Сибагатулла Аминов.

В связи с ограничительными мерами мероприятие прошло в сокращенном формате. С поздравлениями выступили заместитель губернатора области Станислав Мошаров, министр физической культуры и спорта Максим Соколов, председатель исполкома Башкирского курултая Челябинской области Морис Юсупов и помощник депутата Государственной думы Владимира Бурматова Александр Малоушкин, глава района Сибагатулла Аминов.

«Жители района в любое время могут прийти на стадион, позаниматься спортом и поиграть с детьми. На этом мы не останавливаемся и сегодня договорились с главой района о возведении в Кунашаке крытого ледового катка!» — сообщил радостную для жителей района новость в своей речи вице-губернатор Станислав Мошаров.