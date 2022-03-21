В Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершился XIX Кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду. Он проходил под девизом «Связь поколений — здоровый образ жизни». В соревнованиях приняли участие более 200 детей и 80 взрослых — представителей команд различных сфер, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Первыми на старт вышли самые юные участники. Любители горных трасс приехали со всей Челябинской области и Башкирии. Для многих эти соревнования — дебют, ведь они встали на лыжи только в этом горнолыжном сезоне в рамках проекта «Урок здоровья для детей из сельских школ», как, например, дети из поселка Ленинск Миасского городского округа.
«Это бесплатная программа для детей, которая реализуется при поддержке и с использованием средств Фонда гражданских инициатив Южного Урала. Было пять уроков в „Солнечной долине“. И вот сегодня наши ребята хоть и с падениями, но перебороли все свои страхи и покорили трассу. В итоге кто-то доволен собой, а кто-то равняется на более успешных сверстников и поставил цель активно тренироваться. Чтобы в следующем году уже попались в призы в номинации „Любители“», — рассказала куратор программы Анастасия Борисова.
Также впервые в Кубке губернатора приняли участие воспитанники реабилитационной программы «Лыжи мечты». Вместе с другими участниками они выступили на соревнованиях и показали достойные результаты.
«Это уже 19-й Кубок губернатора. 19 лет так быстро пролетело... Но радует, что мероприятие становится с каждым годом популярнее, особенно среди детей. Это здорово, потому что дети смотрят на своих родителей, вдохновляются их примером и приобщаются к здоровому образу жизни», — отметил Олег Сиротин, председатель совета директоров горнолыжного курорта «Солнечная долина».
Отметим, что Кубок в этом году завоевала команда Федерации профсоюзов Челябинской области. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области совместно с Дирекцией спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне».
Напомним, что челябинский курорт «Солнечная долина» продлевает горнолыжный сезон. В начале апреля откроют новую километровую трассу.
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