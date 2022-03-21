В Кубке губернатора впервые выступили воспитанники программы «Лыжи мечты»

В соревнованиях приняли участие более 200 детей и 80 взрослых

«Это бесплатная программа для детей, которая реализуется при поддержке и с использованием средств Фонда гражданских инициатив Южного Урала. Было пять уроков в „Солнечной долине“. И вот сегодня наши ребята хоть и с падениями, но перебороли все свои страхи и покорили трассу. В итоге кто-то доволен собой, а кто-то равняется на более успешных сверстников и поставил цель активно тренироваться. Чтобы в следующем году уже попались в призы в номинации „Любители“»,

— рассказала куратор программы Анастасия Борисова.

«Это уже 19-й Кубок губернатора. 19 лет так быстро пролетело... Но радует, что мероприятие становится с каждым годом популярнее, особенно среди детей. Это здорово, потому что дети смотрят на своих родителей, вдохновляются их примером и приобщаются к здоровому образу жизни»,

— отметил Олег Сиротин, председатель совета директоров горнолыжного курорта «Солнечная долина».