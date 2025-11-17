В Красноармейском районе при школе построили новое мини-футбольное поле

На спортивной площадке в селе Шумово уже провели два районных турнира

В селе Шумово Красноармейского округа рядом со школой построили новое мини-футбольное поле. Спортивный объект включает в себя само поле, беговую дорожку и систему освещения. Сегодня, 17 ноября, оценил качество спортивной площадки губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона посетил тренировку юных футболистов. Алексей Текслер поинтересовался у детей, как они оценивают новое поле. Школьники ответили, что тренируются здесь каждый день. Им очень нравится современное покрытие и сетка вокруг — так не приходится бегать за мячом.

«Я поддерживаю, когда средства вкладываются в развитие спортивной инфраструктуры. Здесь можно не только уроки физкультуры проводить. На этих объектах дети собираются и после уроков, также развиваются секции и пришкольные клубы», — добавил губернатор.

В Шумовской школе уже начала работать секция «Юный футболист», которую посещают 37 детей. Также школа заключила договоры с двумя другими школами, и их ученики теперь могут проводить уроки физкультуры на этом стадионе. За последние два месяца на новом поле прошли первые районные соревнования по футболу.

Строительство мини-футбольной площадки с беговой дорожкой в селе Шумово проводилось в рамках программы инициативного бюджетирования. Работы были выполнены с 1 июля по 1 сентября 2025 года.