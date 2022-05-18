В Коркинском районе начали благоустройство спортивного комплекса Все работы в поселке Роза планируется завершить до конца июля



Подрядчики укладывают искусственное покрытие футбольного поля, установят ограждение и подготовят основу беговой дорожки. На стадионе появится новый детский игровой городок, щиты с баскетбольными кольцами и хоккейные ворота. Также установят скамейки с навесами.



В комплексе уже начались масштабные работы, ход которых оценили заместитель главы района Владимир Кочкин, глава Розинского поселения Андрей Власов и депутаты района Николай Швец, Наталья Лаврова и Александр Головешкин. Отметим, в 2021 году в онлайн-голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» наибольшее число голосов набрал спортивный комплекс «Шахтер» поселка Роза.



Напомним, что на Южном Урале за три года реализуют проект

В Коркинском районе в поселке Роза началось благоустройство спортивно-досугового комплекса «Шахтер». На строительство было выделено более 9 миллионов рублей. Все работы планируется завершить до конца июля, сообщает пресс-служба администрации Коркинского района.Подрядчики укладывают искусственное покрытие футбольного поля, установят ограждение и подготовят основу беговой дорожки. На стадионе появится новый детский игровой городок, щиты с баскетбольными кольцами и хоккейные ворота. Также установят скамейки с навесами.В комплексе уже начались масштабные работы, ход которых оценили заместитель главы района Владимир Кочкин, глава Розинского поселения Андрей Власов и депутаты района Николай Швец, Наталья Лаврова и Александр Головешкин. Отметим, в 2021 году в онлайн-голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» наибольшее число голосов набрал спортивный комплекс «Шахтер» поселка Роза.Напомним, что на Южном Урале за три года реализуют проект по строительству умных спортплощадок . Спортивные тренажеры появятся в Челябинске, Магнитогорске и Миассе. Также в Челябинске в 2025 году откроется манеж с полноразмерным футбольным полем

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