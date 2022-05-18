В Коркинском районе в поселке Роза началось благоустройство спортивно-досугового комплекса «Шахтер». На строительство было выделено более 9 миллионов рублей. Все работы планируется завершить до конца июля, сообщает пресс-служба администрации Коркинского района.
Подрядчики укладывают искусственное покрытие футбольного поля, установят ограждение и подготовят основу беговой дорожки. На стадионе появится новый детский игровой городок, щиты с баскетбольными кольцами и хоккейные ворота. Также установят скамейки с навесами.
В комплексе уже начались масштабные работы, ход которых оценили заместитель главы района Владимир Кочкин, глава Розинского поселения Андрей Власов и депутаты района Николай Швец, Наталья Лаврова и Александр Головешкин. Отметим, в 2021 году в онлайн-голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» наибольшее число голосов набрал спортивный комплекс «Шахтер» поселка Роза.
Напомним, что на Южном Урале за три года реализуют проект по строительству умных спортплощадок. Спортивные тренажеры появятся в Челябинске, Магнитогорске и Миассе. Также в Челябинске в 2025 году откроется манеж с полноразмерным футбольным полем.
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