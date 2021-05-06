В Копейске пройдут показательные выступления любителей автоспорта

Праздничное мероприятие состоится на аэродроме «Калачево» 8 мая

Молодые любители автоспорта соберутся 8 мая на аэродроме «Калачево» с показательными выступлениями в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Праздничное мероприятие начнется в 13 часов при поддержке ГИБДД по Челябинской области во взаимодействии с ДОСААФ.

«Молодые автолюбители будут демонстрировать свои навыки управления транспортными средствами в дисциплине „драгрейсинг“ на трассе протяженностью 300 метров», — сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

К стартам допустят спортсменов, чьи автомобили будут соответствовать установленным требованиям: наличие действующего технического осмотра, полиса обязательного страхования гражданской ответственности; если в конструкцию автомобиля внесены изменения, они должны быть также зарегистрированы.

Позаботятся и о гостях праздника: зрителей ждет красочный парад участников, полезные интерактивы от сотрудников ГИБДД и преподавателей «Лаборатории безопасности».