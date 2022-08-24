Сегодня, 24 августа, в новом физкультурно-оздоровительном комплексе Копейска стартует 66-й по счету турнир по боксу, посвященный Дню шахтера, Дню города и памяти заслуженного тренера РСФСР Эдуарда Булатова. В соревнованиях примут участие 13—14-летние боксеры, сообщает региональная Федерация бокса.
Турнир памяти Эдуарда Булатова — один из старейших российских турниров, который пройдет в этом году уже в 66-й раз. На турнире выступят юные спортсмены из многих территорий Челябинской области, а также из соседних регионов. Отметим, что соревнования пройдут в новом физкультурно-оздоровительном комплексе имени Э. Б. Булатова, который был открыт в мае 2022 года. Ранее, в мае, в нем прошел традиционный Всероссийский Мемориал Хохрякова.
Эдуард Борисович Булатов — основатель школы бокса Копейска. Заслуженный тренер РСФСР, Мастер спорта СССР. По его инициативе с 1968 года в Копейске ежегодно проводится боксерский турнир памяти дважды Героя Советского Союза С. В. Хохрякова. В 2002 году Эдуард Булатов был признан Почетным гражданином Копейска. Стаж его тренерской работы — 59 лет.
Полная программа 66-й турнира по боксу памяти Эдуарда Булатова:
23 августа — приезд и размещение участников, с 14.00 до 17.00 — проведение мандатной комиссии, совещание представителей в 18.00.
24 августа — взвешивание участников (с 8.00 до 10.00), жеребьевка с 10.30 до 11.30, предварительные бои — с 14.00.
25 августа — предварительные бои — с 12.00
26 августа — полуфинальные бои — с 12.00
27 августа — финальные бои с 11.00, награждение победителей и призеров.
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