Во всемирный день велосипеда, 3 июня, копейская спортивная школа № 2 проведет II всероссийскую велосипедную гонку «Всемирный День велосипедиста». Все желающие выйдут на старт на стадионе «Химик». Кроме того, участники массового заезда смогут выиграть новый велосипед, сообщает региональный Минспорт.

Участие в массовом турнире примут, как профессиональные велосипедисты, так и любители спорта. Для самых юных велосипедистов запланирован велопробег на беговелах. Призерам спортивных заездов вручат медали и дипломы Минспорта России. Также участники велопробега разыграют главный приз — новый велосипед.

Добавим, что в субботу, 3 июня, на площадке для экстремальных видов спорта у арены «Трактор» состоится Кубок города Челябинска RCC Extreme. Любители и профессионалы откроют новый сезон и продемонстрируют свое мастерство в состязаниях на роликах, скейтах, самокатах и велосипедах.
Полное расписание соревнований в Копейске:

8.40-9.00 Регистрация участников 10 лет и младше, а также спортивных заездов
9.00 Старт детских заездов
9.30 Награждение
9.50 Старт спортивных заездов
10.00 Регистрация участников массового заезда
11.30 Церемония открытия
11.50 Массовый заезд
Возрастное ограничение: 0+