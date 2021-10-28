В Копейске появится аллея в честь легендарных тренеров по боксу

Новая достопримечательность расположится на территории строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса

Завтра, 29 октября, в Копейске состоится закладка новой аллеи, которая будет посвящена великим тренерам по боксу. Она появится на территории строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на улице Борьбы, 28, сообщает администрация города.



Глава КГО Андрей Фалейчик вместе с легендарными спортсменами заложит аллею величайших тренеров по боксу Копейска. В посадке деревьев примут участие чемпионы по боксу России, СНГ, Европы: Андрей Шкаликов, Петр Галкин и другие известные спортсмены.



Тренеры Эдуард Булатов, Юрий Моторин, Федор Аминов, Константин Ездин в 1967 году организовали копейскую областную школу бокса олимпийского резерва с несколькими филиалами в других городах Челябинской области. Их учениками являются заслуженный мастер спорта, чемпион Европы и СССР Петр Галкин, серебряный призер европейского и мирового первенств Ильфат Разяпов, титулованные братья Андрей и Александр Шкаликовы и многие другие.



Напомним, что сейчас в Копейске возводится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на улице Борьбы. По плану строительство объекта будет завершено в декабре этого года. ФОК рассчитан на проведение тренировок и соревнований по восьми видам спорта. В следующем году власти Копейска хотят провести турнир по боксу памяти Семена Хохрякова на базе нового комплекса.

