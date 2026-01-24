В хоккейном клубе «Трактор» ждут информацию о состоянии здоровья Василия Глотова

Форвард «черно-белых» получил серьезную травму головы после жесткого столкновения с соперником

В штабе хоккейного клуба «Трактор» пока не могут оценить состояние здоровья Василия Глотова, который получил серьезную травму головы в матче с «Амуром». Главный тренер Евгений Корешков на пресс-конференции заявил, что ждет информацию от медицинского штаба команды. Хоккеисту требуется обследование, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Удар был сильный, не знаем, чем все закончится. Мы ждем информацию. Дай Бог, чтобы все обошлось», — сообщил Евгений Корешков журналистам на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что в дебюте второго периода Василий Глотов ударился головой об лед после жесткого столкновения с защитником «Адмирала» Марио Грманом. Самостоятельно он не смог покинуть лед, на помощь пришли партнеры по команде и клубный врач «Трактора» Вадим Чупа. Василий Глотов в третьем периоде на площадке так и не появился, а его команда одержала победу со счетом 3:1.