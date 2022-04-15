В челябинском хоккейном клубе «Трактор» сохранят фарм‑клуб в ВХЛ

Однако вопрос о его базировании остается открытым

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» сохранит в системе фарм-клуб в Высшей хоккейной лиге в сезоне-2022/2023. Однако актуальным остается вопрос о том, где именно будет базироваться команда. На пресс-конференции по итогам сезона гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин сообщил, что будут рассматриваться различные варианты.

По словам гендиректора челябинского клуба вопрос о закрытии фарм-клуба в системе ХК «Трактор» никогда не обсуждался и не рассматривался, в том числе не поднимался вопрос о сотрудничестве с другими клубами Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Однако уточнил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о том, где будет базироваться фарм-клуб.

«В текущем сезоне „Челмет“, считаю, сработал хорошо. Перед ним стоит главная цель — подготовка игроков для адаптации в главной команде системы клуба. С этой задачей тренерский штаб „Челмета“ справился. Челябинску нужна вертикаль подготовки хоккеистов. Она у нас выстроена и приносит желаемый результат», — отметил Иван Савин.

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подчеркнул, что в текущем сезоне несколько игроков «Челмета» были задействованы в главной команде. По его словам, ротация между двумя клубами существует и определенные дивиденды она приносит.

«На сегодняшний день уровень игры в МХЛ несопоставим с ВХЛ. Привлекать к играм за „Трактор“ перспективную молодежь из „Белых медведей“ слишком преждевременно. Только в Высшей хоккейной лиге наши талантливые ребята могут получить необходимую практику, повысить свой уровень мастерства, обратить на себя внимание и добиться вызова в „Трактор“. В „вышке“ у ребят больше возможностей добиться прогресса», — считает Анвар Гатиятулин.

Напомним, перед стартом хоккейного сезона-2021/2022 в СМИ неоднократно проходила информация о желании руководства ХК «Трактор» ликвидировать свой фарм-клуб в ВХЛ. Подчеркивалось желание клуба не распылять бюджет на несколько команд, а сосредоточить свое внимание исключительно на главной команде города.