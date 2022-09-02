В хоккейном клубе «Трактор» будет выступать результативный защитник из Швеции

Челябинская команда заключила с Адамом Альмквистом контракт на один сезон

«Полноценная договорённость достигнута с защитником Адамом Альмквистом, и ориентировочно на следующей неделе он уже приедет в Челябинск. Он хорошо играет на синей линии и усилит игру в большинстве. По человеческим качествам он отличный парень, командный игрок. Его рекомендовал Александр Шинин, который выступал с ним вместе»,

— рассказал генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.