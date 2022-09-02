Сегодня, 2 сентября, руководство хоккейного клуба «Трактор» объявило о подписании контракта с шведским защитником Адамом Альмквистом. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона‑2022/23. В прошлом сезоне защитник выступал за минское «Динамо», сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
По итогам сезона-2021/2022 Альмквист стал лучшим защитником-бомбардиром минской команды. За 41 матч в регулярном чемпионате он набрал 26 (3+23) очков при показателе полезности «-2», добавив к ним два балла в трёх встречах плей-офф при полезности «-2». До этого хоккеист играл в КХЛ за «Северсталь» и «Адмирал». В общей сложности на его счету 157 матчей в КХЛ, в которых он набрал 62 (12+50) балла при общей полезности «-11».
«Полноценная договорённость достигнута с защитником Адамом Альмквистом, и ориентировочно на следующей неделе он уже приедет в Челябинск. Он хорошо играет на синей линии и усилит игру в большинстве. По человеческим качествам он отличный парень, командный игрок. Его рекомендовал Александр Шинин, который выступал с ним вместе», — рассказал генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.
Напомним, что нынешнее межсезонье стало очень сложным для руководства ХК «Трактор». Чего ожидать от команды в новом сезоне — разбирался корреспондент ИА «Первое областное». Также хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с канадским вратарем Эндрю Хэммондом.
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