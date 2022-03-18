В Ханты-Мансийске стартовали альтернативные Игры для российских паралимпийцев

В соревнованиях «Мы вместе. Спорт» принимают участие представители пяти государств

Сегодня, 18 марта, в Ханты-Мансийске состоится торжественная церемония открытия альтернативных зимних Паралимпийских игр — 2022 «Мы вместе. Спорт», в которых выступят отстраненные от международных стартов российские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Челябинская область представлена на соревнованиях Дарьей Щукиной и Ольгой Беляк, которые в составе сборной России выступят в состязаниях по керлингу.

В связи с тем что сборные России и Белоруссии не допустили до участия в зимней пекинской Паралимпиаде-2022 из-за ситуации на Украине, министерство спорта РФ решило не оставлять спортсменов без соревнований, поэтому создало альтернативные Игры — «Мы вместе. Спорт». Состязания начались вчера, 17 марта, а сегодня состоится торжественная церемония открытия Игр. Помимо россиян и белорусов в состязаниях принимают участие национальные сборные Армении, Таджикистана и Казахстана.

Как и на Паралимпийских играх в Пекине, соревнования пройдут в шести дисциплинах: это биатлон, горнолыжный спорт, керлинг на колясках, лыжные гонки, парасноуборд и следж-хоккей. На альтернативных Играх-2022 будет разыграно гораздо меньше медалей, чем на Паралимпиаде в Пекине, из-за количества участников в различных видах спорта. Так, если сумма комплектов наград у лыжников и биатлонистов примерно соизмерима с пекинскими, то в горнолыжном спорте и сноуборде медалей в Ханты-Мансийске будет в разы меньше. А в сноуборде и вовсе будут соревноваться только мужчины.

В женском турнире по керлингу выступят две южноуральские спортсменки — Дарья Щукина и Ольга Беляк. Имена победителей турнира будут определены в заключительный день соревнований, 20 марта. Российская команда с нашими спортсменками является фаворитом турнира.

Кстати, с вознаграждением за успехи в Ханты-Мансийске министерство спорта РФ паралимпийцев не обидело, ведь оно будет таким же, каким и было бы в Пекине: 4 млн евро за золотую медаль, 2,5 — за серебряную и 1,7 — за бронзовую. Тренерам и их помощникам выплаты также сохранили в полном объеме.