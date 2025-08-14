В Каслях создадут спортивный кластер при детской спортшколе

Здесь уже открыли спортзал, а к концу 2025 года завершат капремонт бассейна

Детско-юношеская спортивная школа в городе Касли преображается после капитального ремонта. По поручению губернатора Алексея Текслера здесь уже открыли обновленный универсальный спортивный зал, а к концу 2025 года приведут в порядок плавательный бассейн. Два этих объекта позволят создать единый спортивный кластер, который станет центром притяжения для местных жителей, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Масштабные ремонтные работы в каслинской ДЮСШ начались около года назад. Соответствующее поручение дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который нанес рабочий визит в Касли в феврале 2024 года. Именно тогда он и выступил с инициативой проработать вопрос о капитальном ремонте местной ДЮСШ.

Вчера, 12 августа, состоялось торжественное открытие обновленного спортзала. Здесь обновили входную группу, установили новые окна и двери, привели в порядок раздевалки и подсобные помещения, а главное — постелен новый и современный паркет в основном зале. Теперь на площадке 42×24 метра ребята смогут играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол круглогодично и в комфортных условиях.

Принявший участие в открытии спортзала первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров в своем выступлении перед собравшимися сделал акцент еще на одной важной детали.

«За последние 5 лет в регионе по инициативе губернатора были построены более 100 спортивных объектов. И это важнейший шаг к тому, чтобы жители Челябинской области могли заниматься физической культурой и спортом в хороших и современных условиях», — подчеркнул Станислав Мошаров.

Глава Каслинского муниципального округа Игорь Колышев лично контролировал все этапы ремонтных работ. Он сообщил, что с 1 сентября спортзал при ДЮСШ будет эксплуатироваться уже в полном объеме.

Кроме того, он поручил руководству учреждения разработать план мероприятий и занятий, чтобы спортзал всегда был занят и не оставался пустым. Директор спортшколы Ирина Злоказова утвердительно кивнула, дав понять, что это поручение будет выполнено.

Пожелал ребятам спортивных успехов и побед министр спорта Челябинской области Владимир Иванов. Он также остался в восторге от того, какие современные условия для тренировок получили воспитанники спортшколы. Он же вместе с другими почетными гостями перерезал символическую ленточку, открывая обновленный спортзал.





Отметим, что в примыкающем к спортзалу здании продолжается капитальный ремонт плавательного бассейна. Строительные работы здесь планируют завершить к концу 2025 года.