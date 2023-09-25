В Карабаше закрыли мотосезон байкерской свадьбой

Мотофестиваль собрал 1500 участников

«Я со школьных лет увлекаюсь мотоциклами, но наслаждаться поездками получается нечасто. Такие праздники позволяют снова окунуться в атмосферу мотобратства. Здесь собралось порядка 400 байкеров из Карабаша, Кыштыма, Миасса, Озерска, Златоуста, Челябинска, Екатеринбурга, Калуги, Москвы и других городов»,

— рассказал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко.

«Мы занимались подготовкой к закрытию сезона и решили отметить бракосочетанием годовщину наших отношений с Ксенией. Сложно собрать всю толпу наших друзей дважды, поэтому объединили два важных события и провели этот счастливый день в Карабаше»,

— отметил Антон Душка.

В Карабаше прошел осенний мотофестиваль. На Центральной площади города собралось около 1500 гостей, которых развлекали музыканты, танцоры, барабанщики. Байкеры со всей страны отпраздновали закрытие сезона. Мотогонщики выстроились в большую колонну и проехали по центральной улице города, сообщают организаторы фестиваля.Весной 2023 года в Карабаше мотолюбители обратились с предложением провести начало сезона. Глава города Станислав Афанасенко поддержал идею и возглавил на своем байке пробег по центральной улице. Мероприятие получилось настолько хорошим, что здесь решили отметить и закрытие сезона.В рамках мотофестиваля состоялась байкерская свадьба. Жених Антон Душка — один из организаторов закрытия сезона. С Ксенией они познакомились четыре года назад в кругу общих знакомых из мотобратства. Молодожены вышли на сцену, где для них провели свадебную церемонию и вручили подарки. Вместо громких аплодисментов, все байкеры дали шума ревом моторов своих «коней».Южноуральцы насладились выступлениями рок-музыкантов и барабанщиков. В финале фестиваля байкеры выстроились в большую колонну и проехали по центральной улице города. Добавим, что организаторы обещают провести мероприятие в следующем году.